Justiça decreta prisão dos traficantes que mataram e jogaram corpos de oito jovens aos porcos

(Foto:Reprodução)-O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) decretou a prisão de onze traficantes pelo assassinato e ocultação de cadáver de oito jovens na comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, na Zona Norte da cidade. De acordo com as investigações, os criminosos da Cidade Alta, em Cordovil, jogaram os corpos das vítimas aos porcos. Até hoje, os restos mortais não foram encontrados.

O juiz Alexandre Abrahão, da 3ª Vara Criminal, recebeu a denúncia do Ministério Público na última quarta-feira, e na sexta-feira decretou a prisão preventiva dos traficantes.

O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de maio. Segundo as investigações, Matheus Silva das Neves, Alexandre Gomes Correia, Rafael Magalhães Celestino, Thiago Moreira Sbano, Adalberto Bispo Pereira Neto, Darlan Gonçalves, Rafael Magalhães e Victor Hugo de Queiroz Surcin.

De acordo com o a denúncia, todos os jovens foram mortos por estarem em uma favela dominada por uma facção criminosa rival à da chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão da Cidade Alta. Testemunhas relataram no inquérito que as vítimas foram tiradas de um bar e mortas pelos traficantes. Elas também contaram para polícia o destino dos corpos dos homens.

Peixão é apontado pela polícia como o responsável por ordenar ataques a terreiros de umbanda e candomblé na Zona Norte e na Baixada Fluminense. O Portal dos Procurados oferece R$ 2 mil por informações que levem ao seu paradeiro.

Por:Portal Meia Hora/RJ

