Homem é preso por violar prisão domiciliar e tentar subornar policiais no Pará

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (1) por policiais do 9° Batalhão de Polícia Militar, em Breves, no Arquipélago do Marajó, acusado de quebra de medidas cautelares, direção perigosa, corrupção ativa e resistência à prisão. O acusado ainda tentou subornar os militares para não ser preso.

Segundo o gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, policiais estavam em rondas pelo bairro Cidade Nova quando avistaram um homem fugiu de moto ao avistar a viatura. Os militares fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o suspeito.

Durante a revistam, o homem confessou que estava sob prisão domiciliar e que não deveria estar na rua naquele horário. Os policiais então se dirigiram à sua residência, onde contataram uma mulher que apresentou o alvará de prisão domiciliar que confirmava a proibição de sair à noite.

Ao receber voz de prisão, o suspeito ofereceu aos policiais a quantia de R$ 59, afirmando que se fosse liberado poderia oferecer mais dinheiro “para a merenda”.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos necessários.

