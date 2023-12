PF e ICMBio combatem garimpo ilegal de ouro em área de proteção ambiental

Operação Ajuri ainda contou com a Polícia Militar do Estado do Pará _ (Foto:Divulgação)

PF — A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Ambiental, composta por equipes da Polícia Federal, ICMBio e Polícia Militar do Estado Pará, deflagrou no dia 3 de dezembro e encerrou no dia 26 de dezembro de 2023.

Operação Ajuri ainda contou com a Polícia Militar do Estado do Pará

PF — A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Ambiental, composta por equipes da Polícia Federal, ICMBio e Polícia Militar do Estado Pará, deflagrou do dia 3/12 ao dia 22/12 a Operação Ajuri, com o objetivo de combate do garimpo ilegal de ouro que ocorreram na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, localizada no município de Itaituba/PA, na Estação Ecológica Alto Maués e na Floresta Nacional (Flona) de Urupadi, localizadas no município de Maués/AM.

Constatou-se que as regiões constantemente são alvos de diversos garimpos ilegais, condição que gera grave impacto ambiental, como a poluição dos corpos hídricos e para o desmatamento das áreas exploradas, além do transtorno social, sobretudo para as comunidades ribeirinhas, em virtude da contaminação da fauna e dos rios utilizados para subsistência.

Foram desmobilizados acampamentos utilizados para garimpo ilegal, com a total destruição de balsas de madeira e motosserras, apreensão de materiais eletrônicos, motores, veículos (moto), armamentos, munições, balanças de precisão, máquinas de cartão, rádios e ouro. A ação resultou em um prejuízo aos investigados de aproximadamente R$ 7 milhões.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/00:27:54

