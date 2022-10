Segurança nas eleições envolve 8 mil agentes no Pará

Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE), irão concentrar os representantes dos sistemas de Segurança Pública Estadual e Municipal, PF e PRF Foto:| Bruno Cecim / Ag.Pará

A ação integrada por órgãos da Segurança Pública do Estado conta também com a atuação de agências de trânsito municipais, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), inicia nesta quinta-feira (27) a segunda etapa da Operação Eleições 2022. A ação abrange os 144 municípios do Pará e mobiliza mais de 8 mil agentes do Estado.

A operação reúne todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública (Sieds), juntamente com órgãos parceiros, das esferas federal e municipal, como as agências de trânsito municipais, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estarão nas ações preventivas e ostensivas. Também participam militares do Exército com atuação em áreas federais.

“Continuaremos com o esquema de segurança, que já atuou no 1º turno das eleições, mantendo as ações pontuais para esse próximo pleito, com nossos agentes empregados em todo o Estado, reforçando a segurança para que tudo ocorra dentro da normalidade necessária e as pessoas possam exercer sua cidadania.

Nesta, que é umas das maiores ações de segurança pública, todo o planejamento operacional vem sendo esquematizado há meses, para que todas as medidas necessárias sejam adotadas e executadas conforme o planejado”, ressaltou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

As ações operacionais começam nesta quinta-feira (27), com o reforço no policiamento em torno dos depósitos das urnas eletrônicas eleitorais e na escolta para os locais de votação, assim como o controle do fluxo de trânsito nas vias.

O efetivo será de 8.532 agentes de segurança pública. Destes, 1.878 atuam somente na Região Metropolitana de Belém, enquanto 6.654 reforçam o policiamento no interior do Estado. Os agentes têm o apoio de 1.922 viaturas, entre motocicletas e veículos, e de mais de 70 embarcações, distribuídos por 34 municípios, além de seis aeronaves, sendo dois helicópteros.

A operação mobiliza agentes das polícias Militar, Civil e Científica; Corpo de Bombeiro Militar; Departamento de Trânsito do Estado (Detran); Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap); departamentos de Trânsito Municipais e grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública (Graesp e Gflu), além de guardas municipais, agentes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e policiais federais.

No domingo (30), dia da eleição, às 07h, serão ativados os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) em 13 Regiões Integradas de Segurança Pública, nos municípios de Castanhal, Abaetetuba, Santarém, Soure, Capanema, Paragominas, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Redenção, Tucumã e Itaituba.

Os Centros irão concentrar os representantes dos sistemas de Segurança Pública Estadual e Municipal, PF e PRF, realizando o monitoramento das atividades planejadas desde as primeiras horas do pleito de domingo, até o final da apuração dos votos, em tempo real.

O trabalho integrado busca assegurar maior agilidade em eventuais situações que necessitam de celeridade na tomada de decisões e de ações urgentes. Durante o pleito, os órgãos também alimentarão o sistema estadual com dados sobre as possíveis ocorrências registradas. Esses dados serão enviados para o sistema nacional, por meio do sistema Córtex. (Com informações Ascom PF).

