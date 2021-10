Dia da Natureza: Ações sustentáveis contribuem para preservação do meio ambiente no Hospital Regional do Sudeste do Pará

(Foto:Ascom/Pró-Saúde) – Na semana em que é celebrado o Dia da Natureza (4/10), data dedicada à conscientização e reflexão sobre métodos sustentáveis e a utilização consciente dos recursos naturais e do meio ambiente, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA), ressalta seus projetos e ações que estimulam a sustentabilidade e a preservação ambiental.

A unidade, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, realiza regularmente palestras e atividades que orientam usuários e colaboradores sobre práticas que reduzem os impactos ambientais, como reaproveitamento de alimentos, consumo consciente de água, papel e energia, além do descarte correto dos resíduos produzidos.

O hospital, por meio da atuação da Comissão de Sustentabilidade, reaproveita materiais que seriam descartados na natureza e, nas mãos dos voluntários, viram artesanatos. Segundo Nayra Christina Moreira, integrante da comissão, a instituição desenvolve inúmeros projetos e ações que ganham visibilidade nos workshops realizados anualmente, e que estimulam a preservação do ecossistema amazônico.

“Durante os eventos, nossos pacientes e colaboradores conhecem as iniciativas que desenvolvemos em prol da conservação da natureza, além das práticas sustentáveis que contribuem para diminuição dos impactos ambientais na região”, explica.

Ações sustentáveis

Dentre as iniciativas desenvolvidas pelo HRSP está o projeto “Mais verde Menos Branco” realizado desde 2019, que estimula o consumo consciente de papel. A iniciativa economiza anualmente cerca de R$ 5 mil reais, deixando de utilizar mais de 400 resmas de papel.

Desenvolvido desde 2018, o projeto “Ecolaborador” recolhe anualmente mais de 350 litros de óleo de cozinha, que seriam descartados na natureza. Agora, o produto é transformado em biodiesel e sabão, que são distribuídos gratuitamente para usuários e colaboradores da instituição.

O HRSP também realiza, desde 2019, o projeto “Reuse”, que reaproveita anualmente mais de 900 mil litros de água dos aparelhos de ar-condicionado, direcionando o recurso para a desinfecção e sanitização de áreas comuns da unidade, e para regar plantas e árvores do hospital.

Já no ano passado, o projeto “Sustentar” foi implantado com o objetivo de reutilizar insumos como latas de leite, bobinas de sacos plásticos, papel, papelão, dentre outros, que seriam jogados no lixo. Agora, os materiais são transformados em brindes e doados aos colaboradores como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido.

De acordo com Izailson Alves, gerente de Apoio, a unidade também está investindo na arborização das áreas externas, com o plantio de diversas mudas de árvores nativas da região amazônica, deixando o ambiente hospitalar mais agradável aos usuários e colaboradores.

“Já plantamos dezenas de mudas de árvores e, esse mês, estamos finalizando nossa horta orgânica, onde iremos colocar em prática os princípios da alimentação saudável e da sustentabilidade. Tudo que for produzido no espaço será utilizado nas refeições produzidas na unidade para nossos pacientes e colaboradores”, ressalta.

Hospital Verde

Por três anos consecutivos (2018, 2019 e 2020), o Regional do Sudeste do Pará recebeu da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis, menções honrosas por boas práticas sustentáveis, que vem contribuindo para garantir o bem-estar das gerações futuras.

Dentre as ações reconhecidas, estão as medidas para redução das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. Um dos projetos consiste na utilização de gás ecológico (R410A), que não possui CFCs (clorofluorcarbonos), substâncias prejudiciais à saúde e ao ecossistema.

Fonte:Ascom Pró-Saúde, por Ederson Oliveira

