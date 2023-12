PF faz operação contra o tráfico de drogas em Sinop, Paraná e São Paulo

Operação Contrafluxo cumpre 26 mandados contra grupo criminoso responsável pelo tráfico de quase uma tonelada de cocaína com destino às Regiões Sul e Sudeste do país.

As ordens de prisões preventivas , buscas domiciliares e sequestro de bens são cumpridas nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Pará.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso (FICCO/MT) deflagrou nesta quinta-feira, 07/12, a Operação Contrafluxo, com o objetivo de cumprir 5 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de busca e apreensão e 12 ordens sequestro de bens contra uma quadrilha responsável pelo fornecimento de droga aos estados de Paraná e São Paulo.

Equipes da FICCO apreenderam no interior do Estado de Mato Grosso, nos meses de setembro e outubro deste ano, duas cargas de cloridrato de cocaína que totalizaram uma tonelada de entorpecentes. A droga estava sendo preparada para o transporte em caminhões com destino aos outros estados da federação.

Após a apreensão das cargas de cocaína, com a identificação de outros integrantes do grupo criminoso, representou-se pelas medidas judiciais que foram deferidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop.

Histórico: uma tonelada de cocaína

Em setembro e outubro deste ano, nos municípios de Porto dos Gaúchos e Juara, trabalho de inteligência das forças de segurança levaram à apreensão de duas cargas de cloridrato de cocaína que seriam enviadas aos estados de São Paulo e Paraná, conforme se verificou com o aprofundamento das investigações.

O primeiro carregamento foi localizado no final de setembro, na zona rural de Juara, e contou com o trabalho conjunto da Ficco/MT, Gefron, Polícia Militar de Sinop e apoio da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso. Os cerca de 500 quilos de cloridrato estavam enterrados em área próxima a uma pista clandestina de pouso.

Em continuidade às investigações, no dia 09 de outubro a equipe da FICCO flagrou um caminhoneiro, na cidade de Porto dos Gaúchos, na região médio-norte de Mato Grosso, transportando uma carga de cerca de 450 quilos de cloridrato de cocaína. A droga estava em um fundo falso da carreta conduzida pelo suspeito que faz parte do grupo criminoso investigado.

Leia Também: Homem é assassinado com 10 tiros na frente dos filhos em Rondonópolis

Com as informações apuradas na apreensão das cargas, a FICCO conseguiu identificar outros integrantes do grupo criminoso e representar pela concessão das medidas cautelares em execução.

As investigações da Operação Contrafluxo contaram com apoio direto das Delegacias da Polícia Federal de Sinop/MT e Jales/SP, da Gerência de Combate ao Crime Organizado e das Delegacias da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso nas cidades de Porto dos Gaúchos, Juara e Campo Novo do Parecis, das unidades da Polícia Militar de Sinop e de Nobres/MT, além da unidade da Polícia Rodoviária Federal em Sorriso/MT.

A FICCO-MT é uma força integrada permanente composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, tendo por objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado no Estado do Mato Grosso.

Fonte: “Polícia Federal” / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/15:04:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...