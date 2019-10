PF fez busca em sede e residência do Presidente do SINPRUNP em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O Jornal Folha do Progresso procurou junto ao cadastro nacional de requerimento agrário e não encontrou propriedade rural em nome do líder Sindical Agamenon Menezes”. Os policiais cumpriram outros três mandados de busca e apreensão, mas não informaram quais foram os alvos.

O presidente em entrevista a imprensa nacional e internacional, divulga que o Jornal Folha do Progresso inventou o dia do fogo , e não explica o aumento em 300% dos incêndios no dia 10 de Agosto.

(Foto:Divulgação PF) – A operação “Pacto de Fogo” deflagrada na manhã desta terça-feira(22), apreendeu documentos na sede do sindicato e na residência o computador pessoal de Agamenon Menezes, que é presidente dos produtores rurais [SINPRUP] em Novo Progresso. Agamenon Menezes, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso (Sinprunp), estava em Brasília, foi a esposa que atendeu a ação policial.

You May Also Like