PF, IBAMA e ICMBio desmobilizam garimpos em Parauapebas (PA)

(Foto:Divulgação) – Os garimpos ficavam em área de preservação Federal

A Polícia Federal, Ibama e ICMBio deflagraram nesta terça-feira (4) fiscalização decorrente da Operação Igarapé Gelado em Parauapebas, no sudeste do estado. Foram desmobilizados garimpos na zona rural da cidade, com apreensão e inutilização de maquinários usados no crime.

A operação conjunta contou com mais de 20 agentes. Por conta da impossibilidade de retirada do local, foram inutilizados seis conjuntos de motores hidráulicos e cinco suportes de mil litros de diesel cada um. Também foi apreendida a motocicleta do gerente do garimpo. O local foi abandonado às pressas pelos trabalhadores, ao perceberem a chegada da fiscalização.

Os garimpos ilegais desmobilizados nesta terça-feira estavam causando sérios danos ambientais no rio Azul, que passa pela floresta dos Carajás e deságua no rio Itacaiúnas. Os órgãos ambientais informaram o aumento da contaminação do Rio Azul pode afetar toda a bacia do rio Itacaiúnas, colocando em risco o meio ambiente e população de algumas cidades.

O local já foi alvo de operação de órgãos ambientais, inclusive com aplicação de multas, mas continua em atividade.

A partir de notícia-crime apresentada acerca da devastação causada nas áreas de extração ilegal de ouro, a Polícia Federal abriu inquérito e iniciou a investigação. Foram realizados sobrevoos no local sendo possível constar a existência de intensa atividade nos pontos de extração ilegal de ouro.

Os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros. As investigações seguem em andamento.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com Informações do Ascom PF, em 06/04/2023/17:34:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...