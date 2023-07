Bombeiros do Pará participam de missão humanitária no Canadá

Bombeiros do Pará enviados à missão humanitária. — Foto: Dibulgação

Comandante adjunto da operação, Tenente Coronel QOBM Wagner Alipio Espírito Santo da Silva, e o 3° Sargento QBM Heryewerton Rêgo Paulo serão os representantes do CBMPA na missão internacional.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) enviou dois membros da corporação para compor a missão humanitária de apoio e combate a incêndios no Canadá. A convocação foi divulgada no sábado pelo governo do Pará.

Mobilizados pela Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), o comandante adjunto da operação, Tenente Coronel QOBM Wagner Alipio Espírito Santo da Silva, e o 3° Sargento QBM Heryewerton Rêgo Paula, serão os representantes do CBMPA na missão internacional.

A operação, coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério de Relações Exteriores, integra 104 especialistas em combate a incêndios florestais. A delegação brasileira deverá atuar nas florestas mais afetadas do Canadá pelo período de um mês, segundo o governo paraense.

As altas ondas de calor são responsáveis pela temporada de incêndios nos estados canadenses, como apontam especialistas, que reiteraram o registro do pior quadro de queimadas florestais na história do país ser este ano.

“Dessa vez, o país a ser apoiado é o Canadá. Tenho certeza que nossa equipe contribuirá muito com sua experiência e habilidades na missão, enriquecendo a operação”, disse o Tenente Coronel QOBM Wagner Alipio Espírito Santo da Silva.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/09:54:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...