“Semana Santa Solidária” promove a entrega de alimentos a moradores de Altamira Iniciativa da Prefeitura de Altamira e Norte Energia vai beneficiar famílias cadastradas e assistidas por projetos sociais da gestão municipal.

No feriado desta sexta–feira (7), a partir de 8 horas da manhã, a Prefeitura de Altamira,por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social (Semaps), em parceria com a Norte Energia, realizam a “Semana Santa Solidária”. Iniciativa que vai distribuir gratuitamente pães e peixes para 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, cadastradas e assistidas por projetos sociais da gestão municipal.

São 8 pontos de distribuição dos alimentos e cada família contemplada é acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), por meio dos seguintes programas e projetos: Programa Criança Feliz, Projeto Esperança, Projeto Manus, Projeto Benção e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Rucs de Altamira. Cada família assistida recebeu um ticket que dará direito ao recebimento dos pães e peixes.

Famílias de 24 bairros de Altamira serão atendidos pela ação social que vai promover um grande momento de solidariedade no feriado da Semana Santa.

Altamira Mais Doce

No sábado e domingo (08/04 e 09/04), será a vez das crianças altamirenses participarem da programação da Prefeitura de Altamira. No sábado, serão entregues ovos de páscoa nos bairros do Jatobá, Santa Benedita, Casa Nova, Bela Vista, Laranjeira e Mexicano.

No domingo, a entrega será feita na Orla da Cidade, ao lado da “Toca do Coelho”, montado no local e que faz parte da programação do Altamira em Páscoa.

Pontos de distribuição (por bairros) Santa Ana: Escola Santa Ana – Bairros beneficiados: Santa Ana, Ayrton Senna I e

Ayrton Senna II;

Jatobá (a partir de 9 horas da manhã): Escola Florêncio Filho –

Bairros beneficiados:

Jatobá, Paixão de Cristo e Mutirão;

Água Azul: Escola Ideal – Bairros beneficiados: Água Azul e Viena;

Liberdade: Escola Nossa Senhora Aparecida – Bairros beneficiados: Liberdade, São

Francisco, Panorama e Transamazônica;

São Joaquim: Escola João e Maria – Bairros beneficiados: São Joaquim, Jardim

Altamira e Casa Nova;

Bela Vista: Escola Geraldo Emídio – Bairro beneficiado: Bela Vista; Laranjeiras: Escola Rui Barbosa – Bairro beneficiado: Laranjeiras; Santa Benedita: Escola Rilza Acácio – Bairros beneficiados: Colina, Lama Negra, Invasão dos Carroceiros, São Domingos, Santa Benedita, Nova Altamira e AlbertoSoares;

Serviço

“Semana Santa Solidária”

Data: 07/04/2023

Horários: A partir de 8 horas da manhã, bairro Jatobá a partir de 9 horas da manhã;

Local: Bairros de Altamira;

Público–Alvo: Famílias cadastradas e assistidas por projetos sociais da gestão

municipal

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 07/04/2023/07:56:29 com informações Ascom Prefeitura de Altamira

