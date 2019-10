PF investiga, incluindo o Pará, propina de R$19 milhões em nova fase da Carne Fraca

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Deflagrada em março de 2017, a operação Carne Franca inicialmente jogou o setor de proteína animal do Brasil em uma grave crise de credibilidade com denúncias de irregularidades na fiscalização de frigoríficos, levando muitos países a suspenderem temporariamente as compras dos produtos nacionais.

“Há indicativos de que foram destinados 19 milhões de reais para os pagamentos indevidos. Os valores eram pagos em espécie, por meio do custeio de planos de saúde e até mesmo por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam o interesse dos fiscais”, afirmou a PF.

Segundo comunicado da Polícia Federal, o grupo empresarial passou a atuar em colaboração espontânea com as autoridades públicas na investigação e indicou que dezenas de auditores fiscais atuavam de forma irregular em diversos Estados. A PF não identificou a empresa envolvida de imediato.

A Polícia Federal lançou nesta terça-feira (1) nova fase da operação Carne Fraca, que investiga irregularidades em frigoríficos, para apurar suspeita de corrupção praticada por auditores fiscais agropecuários federais em benefício de um grupo empresarial do ramo alimentício, com pagamentos irregulares de 19 milhões de reais para ao menos 60 fiscais, informou a PF.

You May Also Like