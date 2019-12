PF prende 9 pessoas e apreende 4 aviões em operação contra tráfico internacional de drogas

Segundo investigações, quadrilha transportava cocaína da Bolívia para o Brasil, de onde a remetia para a Europa. Agentes cumprem 46 mandados em 6 estados.(Foto:Divulgação PF)

PF realiza operação contra tráfico internacional de drogas em seis estados

A Polícia Federal de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram expedidos 46 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 33 de busca e apreensão em seis estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais.

Até as 7h17 desta quarta, quatro aviões já haviam sido apreendidos em São José do Rio Preto e 9 pessoas, presas.

O principal alvo da operação é um empresário do interior de São Paulo que comandava o envio de cocaína da Bolívia, por avião, para o Brasil e depois fazia a distribuição da droga por meio de fazendas no Mato Grosso do Sul e São Paulo. A droga chegava ao porto de Santos, a partir de onde era remetida para a Europa.

O empresário investigado, Rubens de Almeida Salles Neto, foi preso nesta manhã em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. O G1 ligou para um celular que consta no cadastro da empresa à qual Neto é sócio e também envio e-mail questionando se a defesa dele quer se manifestar, mas até a última atualização desta reportagem, não recebeu retorno.

Na operação desta quarta, batizada de Voo Baixo, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens – como fazendas e aviões usados pelos traficantes.

Durante a investigação, que começou em 2018, foram presas outras 11 pessoas que participavam da quadrilha. Seis grandes apreensões também foram feitas nesse período da investigação, e um avião foi interceptado pela Força Aérea na fronteira com a Bolívia em abril de 2018, contendo 480 quilos de cocaína.

Por G1 SP

04/12/2019 07h07

