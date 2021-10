Javali mata caçador milionário que o feriu ao disparar a arma

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A morte de Valle surge dias depois da morte de outro caçador, de 58 anos, em Perosa Argentina, em Torino, no sábado, 11 de setembro. Neste caso, a lesão foi provocada por um tiro acidental da espingarda da vítima, que se encontrava na floresta da Chinasca com um amigo e que, ao percorrer um caminho, perdeu o equilíbrio, caindo sobre a arma carregada, que disparou o tiro fatal.

Apesar dos esforços do grupo que o acompanhava, o caçador, identificado como Lázaro Valle, morreu, após ser transferido de helicóptero para o hospital de Alessandria, devido à gravidade da hemorragia causada pelas presas do javali.

