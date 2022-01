Grávida de oito meses morre após ser atropelada em estrada no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – Uma mulher identificada como Luelma Cassiano de Souza, de 25 anos, que estava no oitavo mês de gestação, morreu na noite do último domingo, 16, após ser atropelada por uma motocicleta na BR-158.

No momento do acidente a vítima estava nas proximidades da Vila Mandi, no município de Santana do Araguaia, na região Sul do estado.

De acordo com informações, a gestante estava na companhia da filha, de 4 anos, e da mãe, de aproximadamente 40 anos. No momento do acidente elas empurravam uma motocicleta, que ficou sem gasolina durante o percurso na movimentada rodovia. As três foram atropeladas por outra moto. As informações são do Roma News

A criança e a senhora sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital São Francisco de Assis, em Santana do Araguaia.

O homem que atropelou as vítimas sofreu apenas escoriações e deverá prestar esclarecimentos sobre o que teria causado o acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia.

Jornal Folha do Progresso em19/01/2022/10:36:15

