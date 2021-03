PF prende em Novo Progresso acusado de desmatar o equivalente a mais de 2.400 campos de futebol no Pará

PF prende acusado de desmatar o equivalente a mais de 2.400 campos de futebol no Pará (Foto:Reprodução)

Mandado de prisão foi cumprido na residência do foragido, em Novo Progresso.

A Polícia Federal prendeu um foragido acusado de destruir 1.724,32 hectares de floresta no Pará. O homem tinha um mandado de prisão preventiva que estava em aberto por crimes contra o meio ambiente, expedido pela Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal em Itaituba, sudoeste do estado. As informações foram divulgadas nesta terça (30).

A área do desmatamento fica no interior da Floresta Nacional de Altamira, em Castelo dos Sonhos. A destruição equivale a mais de 2.400 campos de futebol.

Investigações levaram os policiais federais até a atual residência do foragido, no município de Novo Progresso. O homem acusado de crime ambiental foi preso em frente a residência dele, no dia 26 de março.

O preso foi conduzido ao posto da Polícia Federal em Itaituba e depois encaminhado para custódia na Penitenciária do município.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DO G1 PA — Belém

30/03/2021 11h24

