Piloto de Sorriso MT,sobrevive em queda de avião em Goiás

O piloto que caiu com aeronave no aeroporto de Aragarças GO, segue internado no hospital municipal – (Foto:Divulgação PM GO)

Ele pilotava um monomotor Montaer MC01, com prefixo PS DFF, ano 2022, quando caiu próximo da pista do aeroporto.

O piloto Daniel Batista Félix Gonçalves, segue internado, desde cedo, no hospital Getúlio Vargas, em Aragarças (GO) -, na divisa de Barra do Garças (509 km de Cuiabá). Ele pilotava um monomotor Montaer MC01, com prefixo PS DFF, ano 2022, quando caiu próximo da pista do aeroporto.

Ele teve um ferimento na cabeça, mas foi socorrido por uma equipe do SAMU consciente. O ferimento (corte na cabeça) foi devido à queda que deixou a aeronave dele com o trem de pouso para cima e parte da frente destruída, depois de cair e atingir o muro de proteção do local.

O acidente foi antes das 11h – quando o piloto tentou pousar na pista. Neste momento, ele tentou arremeter a aeronave que despencou contra o muro. Apenas ele estava na aeronave.

Um morador das proximidades disse que viu quando o avião caiu e fez um barulho forte. Correu até o local e acionou o resgate. O Corpo de Bombeiros de Barra do Garças foi acionado, mas quando chegou, a vítima já havia sido socorrida.

Foi apurado que ele seria de Sorriso (420 km de Cuiabá) e sempre passa por Aragarças, onde abastece sua aeronave. Até o momento, não foi informado seu destino. O acidente será investigado pelo CENIPA.

