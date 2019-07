Piloto desaparece após decolar de MT para levar peça de avião em MS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ficamos esperando, como ele não retornou, começamos a procurar. Procuramos as pessoas do hangar, mas ninguém tem informações. Não conhecemos as pessoas da fazenda para onde ele iria”, disse.

Segundo Cataria, as pessoas que trabalham no hangar disseram à família que Valmir voltaria em alguns dias.

A filha de Valmir, Cataria Neves Nogueira Cardoso, contou ao G1 que o pai é piloto agrícola há 35 anos. No entanto, como está no período da entressafra, Valmir estava fazendo trabalhos extras.

Um piloto está desaparecido há 14 dias após sair com um avião PR TRB – 210 de um hangar, em Poconé, a 104 km de Cuiabá, com destino a uma fazenda Corumbá (MS). Valmir Nogueira Moreira, de 63 anos, disse à família que voltaria em quatro dias, mas não deu mais notícias.

