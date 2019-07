Polícia Militar resgata filhote de onça perdido em lavoura em Mato Grosso

Policiais do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental resgataram em Jaciara(144 quilômetros de Cuiabá), um filhote de onça parda que estava perdido em uma área de lavoura. As primeiras informações sobre a localização do felino chegaram na 9ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militares de Jaciara, que por sua vez acionou o Batalhão Ambiental.

De acordo com a assessoria da PM, o animal, que conforme os policiais, deve ter cerca de 30 dias de nascimento, recebeu os primeiros cuidados em Jaciara, com uma moradora que atua em apoio aos órgãos ambientais na proteção de animais silvestres. Em Cuiabá, para onde foi levado, o felino está sendo acompanhado por veterinários no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Ainda segundo a PM, depois que receber alta hospitalar, o filhote deve ser levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Batalhão Ambiental (Cetas), em Várzea Grande. Na unidade, os cuidados com o bicho serão voltados à reintrodução no meio ambiente, mas antes disso deve ser enviado a um santuário de animais silvestres onde receberá treinamento para a vida selvagem.

Conforme Só Notícias já informou, a reabilitação de um filhote de onça melânica (alteração genética rara), resgatado, no dia 13 do mês passado, em Paranaíta, está sendo feita no hospital universitário da UFMT em Sinop. A previsão é que ele seja solto na natureza daqui um ano.

