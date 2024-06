Piloto que fez voo perigoso por debaixo de uma ponte no Tocantins já foi identificado

(Foto: Reprodução)- Em meio a uma polêmica que se alastrou nas redes sociais e causou repercussão, a Polícia Civil do estado do Tocantins deflagrou um inquérito para investigar um piloto que realizou manobras perigosas com uma aeronave de pequeno porte no Lago de Palmas, informou o AF Notícias.

No último sábado (22), a aeronave foi vista realizando voos rasantes sobre as águas do lago e passando por baixo da Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos. As ações arriscadas do piloto colocaram em risco banhistas que aproveitavam o dia nas praias de Luzimangues e da Graciosa, além de passageiros de flutuantes e transeuntes que utilizavam a ponte no momento do ocorrido.

O piloto de 34 anos, cujo nome não foi divulgado, foi identificado e ouvido via videoconferência, segundo informações do delegado Ronie Augusto Esteves, responsável pelo caso.

As investigações foram deflagradas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas. Se condenado, o piloto poderá ser enquadrado no artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para condutas que exponham ao perigo embarcações ou aeronaves próprias ou alheias.

De acordo com o Tenente Coronel Gustavo Bolentini, diretor do Centro Integrado de Operações Aéreas, o piloto infringiu diversas regras de aviação, colocando em risco a própria segurança e de outros indivíduos, ao desrespeitar as normas de voo.

O incidente gerou preocupação e indignação, uma vez que as ações do piloto poderiam ter causado uma tragédia, considerando a baixa altitude em que a aeronave se encontrava e as manobras imprudentes realizadas em um local repleto de pessoas. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também abriu uma investigação para apurar o caso.

Fonte: Aeroin e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/08:13:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...