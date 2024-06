Expoguarantã terá shows de Zé Neto e Cristiano, Simone Mendes, Breno Reis e Marco Viola

(Foto: Reprodução)- A prefeitura de Guarantã do Norte (230 quilômetros de Sinop) organizou, ontem à noite, o lançamento de exposição anual voltada aos setores de agropecuária e comércio, no parque de exposições da Acritã (Associação dos Criadores de Guarantã) e divulgou grade de apresentações centrada na música sertaneja, com cantora solo e duas duplas. Estão entre eles Simone Mendes, Zé Neto e Cristiano, Breno Reis e Marco Viola.

O evento ocorrerá entre os dias 8 e 11 de agosto, em espaço doado pela Acritã e com entrada franca à população (sem cobranças). Além dos shows, a programação também terá como uma das principais atrações os rodeios, que serão realizados todas as noites em touros. Em 2023, Edson Avelino, que foi campeão do rodeio de Barretos (SP), competiu no município.

Ainda está confirmada a presença de parque de diversões e praça de alimentação para atender à população e empresários, além da instalação de estandes onde serão expostos veículos diversos, maquinários e demais produtos. Cerca de 30 expositores são esperados.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/08:23:29

