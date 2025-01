Posse de vereadores é marcada por eleição de chapa única para presidência da Câmara de Santarém

Nova Mesa Diretora — Foto: Sílvia Vieira/g1

Jandeilson Pereira, do União Brasil é o presidente da Casa para o biênio 2025-2026.

Em cerimônia presidida pelo presidida pelo vereador Gerlande Castro (PP) que era o 1º vice-presidente da legislatura encerrada em dezembro de 2024, foram empossados os 23 vereadores para o quadriênio 2025-2028 em Santarém, no oeste do Pará, nesta quarta-feira (1º).

A posse foi acompanhada por centenas de pessoas entre familiares, amigos e convidados que se espalharam nas galerias e no hall de entrada, onde um grande telão foi colocado com transmissão ao vivo da cerimônia. O vereador eleito Malaquias fez o juramento representando os demais vereadores. Em seguida, todos foram chamados nominalmente prometendo cumprir o regimento interno.

Após a posse, a sessão foi suspensa por alguns minutos para que os vereadores se reunissem para definir os nomes da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2025-2026.

Como se cogitava há alguns dias, foi apresentada chapa única encabeçada pelo vereador Jandeilson Pereira (União). E em seguida foi realizada a votação. A vereadora Alba Leal retirou os envelopes da urna e o vereador Erasmo Maia conferiu os 23 votos.

Apurados os votos, a composição da nova Mesa é a seguinte:

Presidente: Jandeilson Pereira (União)

1º Vice : Gerlande Castro (PP)

2º Vice: Alaercio Cardoso (PSD)

1ª Secretária: Alba Leal (MDB)

2ª Secretaria: Josiel Colares (PRD)

3ª Secretaria: Urias Pigarilho (MDB)

4ª Secretaria: Elita Beltrão (Republicanos).

O regimento interno da Câmara determina que haja ao menos uma mulher na composição da Mesa. A atual legislatura contará com duas mulheres na Mesa Diretora.

Os novos membros da Mesa Diretora foram empossados e tomaram assento, conforme o Art. 21, parágrafo único do regimento interno da Câmara.

O novo presidente da Câmara, em se pronunciamento, agradeceu pela confiança dos outros 22 vereadores que votaram nele para a assumir essa função. “Eu quero agradecer a todos os colegas, porque o que está acontecendo aqui é resultado do diálogo com os colegas, da compreensão de todos. Colocamos as nossas propostas, ouvimos as dos colegas e absorvemos. Me considero um escolhido de Deus”, disse Jandeilson.

Jandeilson também agradeceu ao prefeito Nélio, que segundo ele está entregando uma cidade muito melhor do que recebeu. E disse ter certeza que o prefeito Zé Maria vai dar continuidade ao trabalho em benefício da população de Santarém.

E por fim, agradeceu à esposa Gisele Martins por sido um esteio no seu lar para que ele possa se dedicar à política. E se dirigiu ao povo ribeirinho, que tem um representante na presidência da Câmara.

Jandeilson prometeu realizar sessões itinerantes em seu mandato para levar à Câmara para perto do povo do interior.

Homenagem ao ex-prefeito

Quebrando o protocolo, os vereadores prestaram uma Homenagem ao ex-prefeito Nélio Aguiar (União).

Ao som da música Amigo de fé, de Roberto Carlos, Nélio Aguiar foi homenageado com um placa e a bandeira de Santarém. Foi um momento de grande emoção para o ex-prefeito que não conteve as lágrimas.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/15:38:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...