PIT Stop Animal: UNAMA participou de Feira de Adoção de cães e gatos

A ação foi uma parceria com o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente – (Foto:Reprodução UNAMA)

A UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, em Santarém, participou n\ última quarta-feira (07) da Programação PIT Stop Animal, promovido Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Ministério do Meio Ambiente e Prefeitura de Santarém. Na ocasião o curso de Veterinária realizou uma Feira de Adoção de cães e gatos que aconteceu na Orla da cidade.

Os pets que estiveram para adoção passaram por uma triagem na Clínica Veterinária da UNAMA (CLIVET) e por exames no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). De acordo com o reitor da UNAMA, Elzo Vieira, esta é uma ação muito importante para a sociedade, e a UNAMA, enquanto Centro Universitário, apoia ações sociais voltadas ao meio ambiente e bem-estar dos animais.

“Ficamos muito felizes em participar desta ação que visa sensibilizar a população em relação ao meio ambiente, principalmente com nossos animais. Nós, da UNAMA, nos preocupamos com esse crescimento populacional de pets abandonados nas ruas. Sabemos a grande importância de trabalharmos esta conscientização com a sociedade”, ressalta o reitor.

Fonte: UNAMA/ Redação Jornal Folha do Progresso em 08/06/2023/06:25:27

