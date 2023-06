Núcleo de Qualidade e Segurança garante melhoria contínua no Regional de Santarém

Setor realiza auditorias e traça planos de ações para garantir que processos sejam executados da melhor forma, para atender aos usuários

Há cerca de cinco meses, Raquel Castro de Araújo, de 32 anos, começou a fazer tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará. Durante todo esse período, o atendimento humanizado e o cuidado que ela vem recebendo dos profissionais de saúde têm sido fundamentais para a recuperação e melhora da paciente.

“Eles são bem atenciosos com a gente, carinhosos e prestativos. Eles ajudam muito a gente a passar por esse processo que a gente está passando, que é muito difícil. Eles conversam e dá para perceber o carinho que têm com todos os pacientes”, destacou.

Referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do oeste paraense, o HRBA, que pertence ao Governo do Estado do Pará e é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, preza pela excelência no serviço e assistência prestados aos usuários.

A unidade conta com um Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), setor que é responsável pela constante análise e monitoramento de ações e processos dentro do hospital, que impactam diretamente o atendimento prestado em todas as áreas da instituição.

“O NQSP é um dos pilares mais importantes para a formação da segurança dentro do Regional. Acompanhamos todas as ações, processos e a efetividade deles, fazendo uma análise da linha do cuidado do paciente. Nosso papel é verificar se esse paciente foi bem assistido, mapeando processos com base em protocolos clínicos e de segurança, além e verificar a efetividade da aplicação desses protocolos no cuidado prestado”, explicou a gerente do Núcleo de Qualidade, Deusilene Pontes.

O setor conta com quatro colaboradores: uma gerente, duas enfermeiras e mais uma assistente administrativa. O NQSP é responsável por mapear pontos negativos e positivos na assistência ao paciente, e de realizar auditorias, produzir relatórios e acompanhar a solução de problemas e a aplicação de ações que vão melhorar a qualidade do atendimento e a segurança do usuário durante o tratamento na unidade.

Este acompanhamento é feito através de um sistema, que permite o gerenciamento das ações propostas para a melhoria dos processos em cada área. Além disso, as profissionais do Núcleo também visitam os setores e estão em contato constante com os gestores e com a diretoria do hospital. Tudo para garantir que os pacientes do HRBA recebam os melhores cuidados.

“Nosso papel é educar, disseminar a importância das boas práticas, dos controles. Por isso a gente faz auditorias com muita frequência. Tudo isso para garantir que o paciente seja bem atendido. O NQSP acaba fortalecendo a cultura da melhoria contínua dentro da unidade e só quem ganha com isso são os nossos usuários”, ressaltou Deusilene.

No último dia 23 de maio, o HRBA manteve o nível 3 da Certificação de Excelência da Organização Nacional de Acreditação (ONA), após a avaliação de 25 áreas e um total de 1.027 itens internos do hospital, realizada por avaliadoras do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), instituição acreditadora credenciada à ONA.

O resultado atestou o alto desempenho na segurança e na qualidade do atendimento prestado aos usuários da instituição, que, mais uma vez, se posiciona como uma das melhores unidades de saúde pública do país.

“O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente está sempre presente no hospital, conversando com as áreas e monitorando todos os nossos processos e ações, para que todos os colaboradores sigam os protocolos corretamente e ofertem uma assistência de excelência aos usuários. É por causa da parceria deste setor com as demais áreas que temos resultados tão importantes e somos reconhecidos pela qualidade e humanização no atendimento prestado”, afirmou o diretor-geral do HRBA, Éder Lúcio de Souza.

Serviço: O Regional do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Texto: Ascom HRBA

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...