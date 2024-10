Plano de massacre escolar é descoberto e frustrado pela Polícia Civil na Paraíba (PB)

Foto: Reprodução | Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos.

Uma ação coordenada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (16) evitou uma tragédia em potencial na cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba. A operação teve como alvo dois adolescentes suspeitos de planejar um ataque a uma escola local, com o objetivo de matar o maior número possível de pessoas. O plano foi descoberto após a polícia monitorar conversas trocadas pelos jovens na internet, onde eles discutiam detalhes sobre como obter armas e o método mais eficiente para executar o ataque.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos. A polícia encontrou facas que haviam sido adquiridas por um dos adolescentes, reforçando a gravidade da situação. Segundo o delegado João Ricardo, que está à frente das investigações, a dupla, ao ser interrogada, alegou que tudo não passava de uma “brincadeira”, mas os indícios apontam para algo muito mais preocupante.

“O conteúdo das mensagens trocadas entre eles é bastante explícito. Eles discutiam abertamente formas de adquirir armas e métodos para matar o maior número de pessoas. Apesar de terem alegado que era apenas uma brincadeira, um deles chegou a comprar facas pela internet. Diante disso, tomamos as medidas necessárias para garantir a segurança da população”, explicou o delegado.

Os responsáveis pelos adolescentes foram informados sobre a gravidade da situação, e medidas estão sendo tomadas para acompanhar de perto o comportamento dos suspeitos. A Polícia Civil também está em alerta para identificar qualquer outra pessoa que possa estar envolvida ou tenha conhecimento do caso. A ação rápida das autoridades impediu que o plano ganhasse forma e colocasse vidas em risco.

O caso serve como um alerta sobre a importância do monitoramento de atividades suspeitas na internet, especialmente entre jovens que possam estar vulneráveis a influências perigosas. A polícia reforçou a necessidade de atenção por parte de pais e responsáveis, ressaltando que o acompanhamento próximo e o diálogo com os filhos são essenciais para evitar que situações como essa avancem.

