Agro teme invasões de propriedades protegidas pelo governo Lula, revela deputado

(Foto: Conexão Poder) – Um dos maiores medos dos ruralistas é que as suas áreas sejam invadidas, disse Fábio Garcia.

Coordenador político da bancada ruralista na Câmara Federal, o deputado eleito comenta sobre a preocupação do agro com relação à propriedade privada.

O deputado federal eleito Fábio Garcia (UD), que foi escolhido como coordenador político da bancada ruralista na Câmara Federal, revelou ao Conexão Poder que há um sentimento de incerteza e temor no setor do agronegócio, em relação ao governo Lula (PT).

Fábio Garcia que é um defensor do direito de propriedade privada, disse que um dos maiores medos dos ruralistas é que as suas áreas sejam invadidas ou tomadas à força, com o respaldo do governo federal, tendo em vista a aproximação entre MST e PT.

“Existem outros medos também: como é que vai ficar o financiamento da da safra rural, para onde vai essa taxa de juros, né. Como é que vai ficar o suporte para a produção rural no Brasil. Portanto, existe uma série de medos e incertezas na mesa nesse momento.”

Segundo ele, o Congresso Nacional tem que estar pronto para ser uma resistência a qualquer retrocesso que queiram impor o Brasil. Finalizou reforçando ser a favor de uma gestão eficiente e enxuta, para que sobre dinheiro para fazer investimento e para que não tenha necessidade de aumentar Impostos. (Com informações do Conexão Poder).

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2023/11:10:12

