Sucuri de mais de 4 metros surpreende moradores da zona sul de Santarém (PA)

(Durante a travessia de uma estrada próxima ao manancial, a anaconda foi encontrada por dois estudantes

Moradores do bairro da Matinha, localizado na zona sul de Santarém, no Oeste do Pará, foram surpreendidos, no início da tarde desta quarta-feira, 16, com a presença de uma cobra sucuri, com mais de 4 metros de comprimento, próximo a um trecho do igarapé, que nasce no bairro do Cambuquira e deságua no Lago Papucu, conhecido por Irurá.

Durante a travessia de uma estrada próxima ao manancial, a anaconda foi encontrada por dois estudantes.

Eles contaram que desceram pra tomar banho no igarapé e levaram um susto. Em seguida, dezenas de curiosos chegaram à área de mata, para ver de perto a serpente.

Uma moradora das proximidades disse que é natural o vai o vem de anacondas, nessa época do ano, no trecho do igarapé, que banha o bairro da Matinha.

“Como está no verão amazônico, essas cobras saem em busca de alimentos. É até comum ver elas por aqui”, revelou a moradora.

Assista o vídeo:

https://youtube.com/watch?v=NxPBlFHVtVY&si=C-LTR2PRWa_yxl6F

DENOMINAÇÕES

As sucuris, também conhecidas como anacondas, arigboias, boiguaçus, boioçus, boitiapoias, boiuçus, bounas, sucurijus, sucurijubas, sucuriús, sucurujus, sucurujubas ou viborões, é um gênero de boinae encontradas na América do Sul.

Fonte: Jeferson Miranda – Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/19:43:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...