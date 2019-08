Plantação com 40 mil pés de maconha é encontrada com a ajuda de drone no norte da Bahia

Plantação da droga foi encontrada com a ajuda de um drone — Foto: Divulgação/SSP-BA

Uma pessoa foi presa na ação ocorrida na cidade de Canudos, na sexta-feira (16). Após a operação policial, as plantas foram queimadas.

Uma plantação com cerca de 40 mil pés de maconha foi encontrada pela polícia, na sexta-feira (16), em Canudos, cidade do norte da Bahia. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), área foi descoberta com a ajuda de um drone, após denúncia anônima.

A plantação ficava no distrito de Bendegó. Após algumas horas sobrevoando a região, policiais militares encontraram os 40 mil pés de maconha, sendo que uma grande parte da erva já estava colhida. No local também havia acampamentos usados pelas pessoas que davam manutenção no plantio.

Com a chegada das guarnições, um grupo fugiu utilizando um veículo, mas um integrante ainda não identificado foi cercado e preso com uma espingarda. Após a apreensão da droga, os pés de maconha foram queimados.

No local havia acampamentos utilizados pelas pessoas que faziam a manutenção da plantação — Foto: Divulgação/SSP-BA

