Mulher mata o marido e entrega pênis para a amante; Filho presenciou o crime

(Foto: Reprodução)-Um crime bárbaro chocou os moradores de Areial (PB), a 166 km de João Pessoa. Uma mulher de 42 anos é a principal suspeita de matar e castrar o marido após uma discussão entre o casal na noite dessa quinta-feira (15).

De acordo com a polícia, depois do crime, ela colocou o pênis do homem em um copo e levou para a amante dele.

Luiz de Almeida, 31 anos, foi encontrado pelos vizinhos em frente a casa dele, segundo o UOL. Já o pênis foi localizado no terreno da residência da amante e recolhido, em seguida, pela perícia da Polícia Civil.

Depois do crime, a mulher, que não teve o nome divulgado, tentou se matar envenenada, mas não conseguiu. Ela está internada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Ainda de acordo com a polícia, o crime pode ter sido premeditado, pois a autora do crime teria dito a uma amiga que amolou a faca de casa após descobrir a traição.

O filho de 13 anos do casal presenciou o crime disse que o pai tentou esfaquear a mãe, mas ela jogou ácido muriático nele. Após tomar a faca, deu vários golpes até a vítima morrer. Uma carta também foi encontrada no local do crime e dizia onde os filhos deveriam morar após a morte dela. A polícia segue investigando o caso.

Fonte: Metrópoles*

