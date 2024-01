Plantio de árvores próximo à rede elétrica provoca prejuízos ao fornecimento de energia*

Em 2023, a Equatorial registrou cerca de 7.800 casos de árvores na rede elétrica na região Oeste paraense

O plantio de árvores é bastante convidativo em todos os lugares, mas, para que elas cresçam de forma saudável e segura, é preciso estar atento antes mesmo do plantio. Os cuidados devem iniciar com a escolha da espécie e do local da plantação. E, para que não se transforme em riscos, é necessário ficar atento ao crescimento da vegetação para que não toque ou caia sobre a rede elétrica. Essa situação pode ocasionar uma série de transtornos, como interrupções no fornecimento de energia ou mesmo colocar em risco a integridade física da população.

De acordo com o gerente de Manutenção e Obras, Leandro Martins, somente no ano de 2023 foram registradas cerca de 7.800 ocorrências envolvendo vegetação em contato com a rede de distribuição da distribuidora na região Oeste do Pará, o que fez com que a empresa investisse quase R$ 4 milhões e 800 mil em reparos, recomposição do sistema elétrico e capacitação das equipes de poda para atuar com a rede energizada, evitando a necessidade de uma suspensão no fornecimento de energia para realização das atividades. “A distribuidora tem investido em ações preventivas para garantir a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia na região, exemplo disso são as mais de 26.700 podas realizadas só no ano passado, nas áreas urbana e rural”, explicou.

O gerente explicou ainda que a Equatorial tem trabalhando incansavelmente em toda região para garantir que a energia que chega à casa dos clientes seja a melhor possível. “As ações preventivas, como as podas de árvores próximas à rede elétrica são exemplo disso, mas para assegurar que não haja transtornos com vegetação como os que presenciamos no ano passado, é fundamental que as prefeituras e a própria população se envolvam preventivamente e sigam os normativos, evitando o plantio próximo às redes de energia”, reforça.

*Cuidados*

As árvores na rede podem causar transtornos como fios partidos, postes quebrados, até caso de curtos-circuitos e incêndios. Todos estes acontecimentos oferecem risco à segurança da população, além de poder causar suspensão no fornecimento, oscilação da energia e até queima de equipamentos.

*Responsabilidade*

É importante ressaltar que a responsabilidade pela fiscalização do plantio correto e podas preventivas é das prefeituras de cada município. São elas que devem ser acionadas pela população quando houver necessidade de poda de árvores em espaço público. Cabe ainda aos órgãos ambientais municipais auxiliar na escolha da espécie mais adequada para determinada localidade, além de orientar sobre as regras de plantio da cidade. Se a prefeitura identificar que não é possível realizar o serviço por questões de segurança para seus colaboradores ou para a população, pelo fato dos galhos estarem muito próximos ou tocando a rede elétrica, ela deve comunicar a Equatorial para que o serviço seja programado e uma equipe possa dar apoio na execução da poda.

Fonte: Ascom Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/07:16:46

