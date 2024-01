Caminhão com 60 toneladas de gás natural explode e mata ao menos seis pessoas na Mongólia; Vídeo

Três bombeiros estão entre os mortos, segundo autoridades de emergência nesta quarta-feira (24)

Um vídeo de uma testemunha ocular capturou o momento dramático quando uma grande explosão de gás abalou a capital da Mongólia, Ulan Bator, nesta quarta-feira (24).

A filmagem feita da janela de um prédio de apartamentos mostrou um caminhão pegando fogo no meio de uma rua. Uma grande explosão logo se seguiu, enviando faíscas para as casas vizinhas, envolvendo rapidamente vários edifícios próximos, segundo a mídia local.

Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo três bombeiros, após a explosão do caminhão que transportava 60 toneladas de gás natural liquefeito, segundo autoridades de emergência da Mongólia.

Além dos mortos, ao menos 11 pessoas ficaram feridas no incêndio perto do mercado de Dunjingarav, informou o Gabinete de Gestão de Emergências da Mongólia numa publicação no Facebook.

Mais de 600 bombeiros e 100 viaturas estiveram envolvidos no apagamento do incêndio, que acabou por ser extinto.

Caminhão com 60 toneladas de gás natural explode e mata ao menos seis pessoas na Mongólia.

Fonte: CNN

