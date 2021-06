Acusados de matar jovem grávida em Parauapebas serão julgados em Belém, determina TJPA

Ana Karina estava grávida de 9 meses quando foi morta a mando do pai do bebê, que se recusava a pagar pensão — Foto: Reprodução/TV Liberal

Ana Karina foi assassinada há 11 anos. Juri seria realizado no município, mas Justiça determinou a mudança de comarca, atendendo pedido da defesa dos réus.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou que o julgamento dos três acusados de envolvimento no assassinato da jovem Ana Karina Guimarães, morta em 2010, em Parauapebas, seja realizado em Belém. A decisão atendeu um pedido da defesa de um dos réus. De acordo com a Justiça, o julgamento será realizado na quinta-feira (11).

Na época do crime, Ana Karina tinha 29 anos e estava grávida, no nono mês de gestação. Um dos envolvidos no crime era o pai da criança. Até hoje, o corpo da jovem e do bebê nunca foram encontrados.

Acusados de matar jovem grávida vão a julgamento depois de 11 anos

A decisão do TJPA atendeu um pedido de desaforamento, que é a mudança de comarca. O caso seria julgado, inicialmente, pela Justiça de Parauapebas. No entanto, a defesa dos réus alegou que o município não oferecia a proteção suficiente aos acusados.

O pedido de mudança de comarca foi protocolado na Justiça do Pará em 2018. Na ocasião, o julgamento dos acusados estava marcado para ocorrer em Parauapeas, mas foi suspenso devido à entrada do recurso.

Entenda o caso

Alessandro Camilo é apontado pelo Ministério Público como mandante do crime e teve pedido de habeas corpus negado. Ele teria planejado o assassinato com o apoio de sua noiva, Graziela Barros de Almeida, e atraído a vítima para uma emboscada. Alessandro, sob o argumento de que repassaria valores a Ana Karina para as despesas do parto, marcou encontro com a vítima, levando-a para um local ermo, onde já aguardavam Francisco de Assis Dias e Florentino de Souza Rodrigues, os outros dois acusados no processo.

A vítima foi morta a tiros, sendo depois colocada em um tambor que estaria na carroceria da caminhonete de Alessandro, e jogada no rio Itacaiunas. Antes, no entanto, os acusados teriam colocado pedras no tambor e feito perfurações, para que permanecesse no fundo do rio.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...