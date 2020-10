PM apreende 7 mil pés de maconha em sítio no Pará

Três pessoas foram presas. Polícia apreendeu também uma espingarda e uma arma de fabricação caseira . – (Foto:Ascom/PM)

Mais de 7 mil pés de maconha foram apreendidos em um sítio, no município de Maracanã, nordeste do Pará. As informações forma divulgadas nesta quinta-feira (29) pela Polícia Militar. A ação, realizada por policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), terminou com a prisão de três pessoas e apreensão de duas armas de fabricação caseira.

A plantação foi encontrada em um sítio no ramal do Sucué, zona rural de Maracanã. As equipes conseguiram localizar o plantio após receberem denúncias anônimas, e ao chegarem ao local, encontraram um homem e uma mulher que levaram os policiais até a área de cultivo.

Foram apreendidas também uma espingarda e uma arma de fabricação caseira que estavam na residência. As plantações foram incineradas, mas parte da quantia junto das armas apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil do município como amostragem da ocorrência. Um outro homem que estava no local também foi conduzido.

Por G1 PA — Belém

