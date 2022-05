Polícia Civil inicia buscas por homem desaparecido em Parauapebas

Equipes fizeram buscas em áreas de mata, mas não localizaram o corpo (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

José Antônio Alves Correia teria sido decapitado, e a morte foi filmada em um vídeo que foi publicado em redes sociais

Equipes da Polícia Civil estão fazendo buscas desde o início desta semana por um homem que desapareceu no município de Parauapebas.

Depois de receber informações de que o corpo de José Antônio Alves Correia, desaparecido desde o início de abril, estaria enterrado em uma área de mata entre os bairros São Lucas I e II, equipes estiveram no local na segunda-feira (2), e retornaram na terça (3), mas a vítima ainda não foi localizada. (Com informações do Correio de Carajás).

As buscas contam com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, incluindo cães farejadores e uso de drones cedidos pela imprensa. As equipes vasculharam duas áreas de mata na região, próximo à Escola Municipal Irmã Laura, mas nada foi encontrado. Além de cavar em diversos pontos, o grupo também observou as águas do Rio Parauapebas.

Assassinato foi filmado e publicado em redes sociais

O assassinato de José Antônio foi filmado, e o vídeo começou a circular nas redes sociais. As imagens mostram vários homens cortando a cabeça da vítima, que está com as vísceras expostas. José Antônio Alves Correia foi reconhecido por familiares. Antes disso, os tios dele haviam procurado a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil informando que o sobrinho havia saído de casa em uma motocicleta Honda Biz para comprar churrasco e não havia voltado.

Na ocasião os parentes ainda relataram aos policiais que a vítima estava morando em Parauapebas há cerca de cinco meses, e que havia se mudado para a cidade para trabalhar. Ainda segundo os familiares, José Antônio não tinha nenhum envolvimento com o crime. Novas buscas devem ser organizadas na região ao longo da semana.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar o corpo da vítima ou identificar os suspeitos do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), ou pelo Centro Integrado de Operações – Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022/15:31:54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...