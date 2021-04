PM apura denúncia de roubo de gado e apreende armas em Santa Izabel do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No local, os militares encontraram duas espingardas artesanais e uma arma de fabricação caseira, além de munições de diversos calibres, dois potes de pólvora e produtos usados na fabricação de armas. O homem que estava no local foi detido.

Uma operação contra roubo de gado na zona rural de Santa Izabel do Pará, nordeste do estado, resultou na apreensão de armas de fogo, munições e na prisão de uma pessoa, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar nesta terça (13).

