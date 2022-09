PM de Santarém faz primeira apreensão da droga KEY no Pará; colombiano e mulher são presos

(Foto:Reprodução) – Na noite de quarta-feira (14) por volta das 20h, após levantamento da equipe do Reservado do 3°BPM, NRI, CPR-I, foi realizada abordagem em um veículo modelo Ônix, branco de placa PHH OG99, que havia saído de local suspeito, situado no cruzamento da Avenida Cuiabá com Borges Leal, em Santarém.

De acordo com militares, durante a revista pessoal em duas mulheres foi encontrado entorpecentes. Os ocupantes do veículo afirmaram terem comprado em uma “boca de fumo”. Mediante a confissão, os policiais foram em busca de encontrar os produtos ilegais na residência.

Yara Gabriele e Juan Carlos Martinez

Juan Carlos Martinez Fernandez, 26 anos, junto à esposa Yara Gabriele dos Santos Silva, mais cinco pessoas foram encontrados no imóvel, onde funcionava um mini laboratório de drogas. Também foram apreendidos:

80 cigarros eletrônico;

11 trouxa de droga key;

10 frasco cetamin (anestésico de cavalo) na caixa;

5 ketalex.(uso veterinário) na caixa;

micro-ondas(para fazer a droga);

R$ 1.266,00 em espécie;

3 cordões de ouro;

1 anel de ouro;

8 celulares.

A polícia informou ainda, que a apreensão de drogas KEY foi a primeira realizada no Estado do Pará.

O principal acusado por tráfico de drogas, Juan Carlos, natural da Colômbia, ainda entrou em luta corporal com os policiais, mas foi imobilizado e algemado.

O casal foi encaminhamento para a 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (Com informações do O Impacto).

