Trabalhador morre após sofrer choque elétrico e cair de construção, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 15h40, um homem identificado como Leopoldo Pereira Mota, veio a óbito após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura de 7 metros, quando trabalhava em uma construção, localizada na 13ª rua com a travessa João Pessoa, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, a vítima, que era pedreiro, estava trabalhando quando se desequilibrou ao manusear uma ferramenta, caiu nos fios de alta tensão e posteriormente ao solo. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados, mas quando chegaram ao local, Leopoldo já estava sem vida.

João Neto, técnico em Segurança do Trabalho da concessionária Equatorial Energias, disse que a empresa responsável pela obra já havia sido notificada sobre os riscos de trabalhar próximo à viação elétrica. Ainda de acordo com o técnico, em casos de construção próximo à rede elétrica, o proprietário precisa procurar a concessionária e solicitar o afastamento da fiação, protocolo que segundo ele, não foi cumprido nesse caso. (Com informações Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 16/09/2022

