Golpista se passa por funcionário do Detran e vítima tem prejuízo de R$ 5 mil

(Foto:Reprodução) – Na manhã de segunda-feira (12), a redação do Jornal O Impacto recebeu uma série de denúncias sobre golpes sendo aplicados através de uma falsa venda de veículo, em Santarém.

Segunda uma das vítimas, que preferiu não se identificar, um homem se passando por funcionário do Detran ofereceu um veículo no valor de R$ 5 mil através do facebook. Durante negociação, o criminoso se identifica por áudios no WhatsApp e convence a vítima detalhando as diversas facilidades em adquirir o automóvel, e ainda, destaca que os bens são isentos de quaisquer pendência que possa ocasionar problemas futuros.

“Boa tarde amigo, me chamo Felipe Lopes. Deixa eu lhe passar um pouco mais da procedência desses veículos para você ficar por dentro e acompanhar, abençoado. Eu trabalho aqui no Detran, como lhe falei no começo da nossa conversa, sou instrutor documentalista, responsável pelas divulgações e pela entrega dos veículos, das motocicletas, ambos os veículos eu entrego pra você em dia. Está já no nome do comprador, sem débito de multa, taxas pendentes, pronto para circulação, tá? Você pode andar normal, aqui na cidade, pode passar por blitz, até depois, se você tiver interesse em revender o veículo futuramente você pode, quanto a isso, tranqüilo”, detalha o golpista.

O estelionatário usa o WhatsApp com número 93-9119-5099 e forneceu o PIX 026.757.892-08, em nome de Manuela Dias Lucas, onde uma das vítimas acabou efetuando a transferência da quantia de 5 mil reais. Ainda conforme depoimento à polícia, mais pessoas foram ludibriadas pelo indivíduo que promete entregar o veículo documentado no próprio Detran e já com o nome do novo proprietário, sem muita burocracia.

“Até porque já lhe entrego aqui no nosso departamento já toda a documentação. A documentação, a primeira via já sai no seu nome, a documentação antiga foi arquivada. O veículo se encontra sem placa, já no pátio do nosso departamento, em uma área restrita pra venda, certo querido. Então, se você tiver interesse a gente vai ta reinicializando todo o procedimento de documentação e transferência do veículo para o seu nome, o veículo vai passar pelo pátio da vistoria, emplacamento mercosul, o seu colocado na placa dele, que já vai sair com emplacamento mercosul, ta amado, e a documentação já vai ser a documentação digital para você esta acompanhando e o DUT já vai em branco no seu nome. Como lhe falei, caso tenha interesse de passar pro nome de uma nova pessoa, de um futuro proprietário, quanto a isso, essa questão, tranquilo, você não vai ter problema”, argumenta por áudio.

Este mesmo áudio é usado em diversas tentativas de golpes. Outras pessoas que escaparam do criminoso alegam que o estelionatário continua praticando o crime pela cidade, em menos de três dias avistaram uma publicação com anúncio de venda de uma motocicleta também no facebook.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém e deve ser investigado.

Alerta para evitar cair em golpes

O facebook oferece a ferramenta chamada de Marketplace, um serviço que é disponibilizado para usuários que querem comprar e vender produtos. Assim como a maioria dos sites de anúncios e vendas feitos pessoalmente, como o OLX, o espaço também atrai muitas pessoas com más intenções. Para evitar cair em golpes, se atente para algumas questões básicas que podem lhe ajudar e detectar um golpista.

A primeira orientação dada pelos especialistas e principalmente pela polícia é desconfiar das facilidades. Com diz o ditado: “quando a esmola é demais o santo desconfia”. Evite utilizar métodos de pagamentos inseguros, os fraudadores fazem de tudo para burlar o sistema de transição de valores protegidos oferecido pela ferramenta; importante também visitar o perfil do possível vendedor, onde deve aparecer algumas dados importantes, bem como se a conta no facebook foi criada recentemente, se atente à isso e principalmente fecha a compra pessoalmente em um local público e se necessário pague pessoalmente, com o produto em mãos.

Jornal Folha do Progresso em 16/09/2022

