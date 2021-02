PM deflagra operação e prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:Redação Integrada (com informações de Moisés Sodré, do Giro Portal)

Quatro pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido na noite desta sexta-feira (12), pelo crime de tráfico de drogas, em Itaituba, sudoeste paraense. A ação é parte de uma operação deflagrada pela Polícia Militar para combater o comércio ilegal de drogas na Comunidade Jardim do Ouro, região garimpeira do município. Segundo a PM, um dos detidos já foi preso anteriormente por homicídio.

