Dupla suspeita de roubar van na Br-010 é presa em Altamira

= Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com eles, os policiais apreenderam três armas de fogo manufaturadas, carregadas com munições (calibres 28, 26 e 38), uma réplica de arma de fogo e R$ 70, que era parte do dinheiro roubado dos passageiros da van.

Imediatamente os policiais acionaram equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) e Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e foram até o endereço rastreado, na rua São Luís, bairro Nagibão 2. Os agentes realizaram o cerco e capturaram os dois suspeitos.

Três armas de fogo e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação policial(Foto:Ascom/ PMPA) Material apreendido foi apresentado na 13ª Seccional Urbana de Paragominas Dois homens suspeitos de terem roubado uma van na rodovia federal BR-010, em Altamira, foram presos pela Polícia Militar na última quinta-feira (11), no município do sudoeste paraense. Três armas de fogo e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação.

You May Also Like