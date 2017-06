PM divulga balanço do primeiro mês de atuação da Rocam em Santarém, PA

Dados apontam que foram 3.625 procedimentos de atuação direta dos policiais. A Rocam – Ronda Ostensiva com Apoio de Motos, foi lançada em abril de 2017.

O primeiro balanço de produtividade da Rocam – Ronda Ostensiva com Apoio de Motos, lançada em abril de 2017 em Santarém, oeste do Pará, apontou que foram 3.625 procedimentos de atuação direta dos policiais na região. Os dados, divulgados nesta terça-feira (6), pelo Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1) da Polícia Militar (PM), correspondem ao período de 12 de abril e o dia 15 de maio.

Entre as ações da Rocam, estão as abordagens a transeuntes nas ruas, que estão no topo dos dados registrados. O quantitativo é de 2.310, segundo o balanço. Os números mostram ainda que foram 322 abordagens no geral, 888 abordagens a motos e 26 abordagens a carros. Há ainda registro recuperação de motos, prisão e apreensão por tráfico de drogas, roubo, agressão, desordem, brigas e violência doméstica. Veja os números abaixo.

A Rocam

A principal proposta da Rocam em Santarém é combater o roubo de motos. Além disso, oferecer uma maior sensação de segurança à população, reforçando o policiamento para tentar diminuir ocorrências registradas com frequência, como assaltos, furtos e roubos. A Rocam também tem a missão de chegar com mais facilidade aos locais de difícil acesso. O efetivo é composto por 22 PM’s em 16 motos.

Geoprocessamento

A Rocam atua com base em geoprocessamento para combater os crimes de roubo e furto. Para dar início aos trabalhos, o CRP-I fez um levantamento minucioso dos locais (bairros, ruas, logradouros) com maior incidência de roubos e horários em que os crimes mais acontecem. A partir daí, foi feita a ordem de serviço para que as equipes pudessem atuar.

Para o coronel Héldson Tomaso, comandante do CPR-1, a Rocam é um projeto diferenciado na região. “A gente trata como um plano piloto para a gente. Nós tivemos uma preparação desde o ano passado para a criação desse tipo de efetivo. A utilização das motos dá mais dinamismo para o policiamento e mais um poder de ação da polícia em relação ao crime de roubo de moto e roubo com moto”, destacou.

