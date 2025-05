PM é executado com tiro na nuca durante assalto a farmácia no Pará

Um dos suspeitos anuncia o assalto na farmácia | Divulgação

O crime ocorreu quando o militar parou no estabelecimento para comprar medicamentos.

O cabo da Polícia Militar (PM) identificado como, Eduardo de Almeida e Silva foi assassinado na tarde desta quinta-feira (1º) durante um assalto a uma farmácia no conjunto Cidade Nova V, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 16h, quando o militar, que estava lotado no gabinete militar, parou no estabelecimento para comprar medicamentos.

Segundo as testemunhas, o movimento no estabelecimento era baixo devido ao feriado, quando dois homens chegaram de moto.

Um deles, vestido como mototaxista, desceu armado e anunciou o assalto.

Ao perceber a ação criminosa da dupla, o policial tentou reagir mas foi rendido e executado com um tiro na nuca. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

O comparsa do atirador permaneceu na moto para facilitar a fuga. O veículo, de cor preta, foi flagrado por câmeras de monitoramento circulando por diversas ruas do bairro. A polícia suspeita que os criminosos fazem parte de um grupo que tem realizado assaltos semelhantes na região.

A Divisão de Homicídios de Agentes Públicos está à frente das investigações. Equipes do Bope, Rotam, 6º e 29º batalhões da PM intensificaram o patrulhamento em Cidade Nova e bairros próximos.

Os peritos criminais da Polícia Científica do Pará (PCEPA), analisaram a cena do crime, e os esforços agora se concentram na identificação e prisão dos suspeitos.

Fonte: Diário do Pará/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/08:04:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...