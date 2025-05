Dois foragidos por homicídio são presos durante fiscalização da PRF em Trairão (PA)

Foto: Reprodução | Mandados de prisão foram identificados durante abordagem a ônibus interestadual que seguia para Porto Alegre.

Na tarde da última quarta-feira, 30 de abril de 2025, por volta das 17h30, dois homens foragidos da Justiça foram presos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 575 da BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará.

Durante a abordagem a um ônibus interestadual que seguia com destino a Porto Alegre (RS), a equipe da PRF realizou a verificação dos passageiros e identificou um mandado de prisão em aberto por homicídio contra um dos ocupantes. Na sequência da fiscalização, foi constatado ainda um segundo mandado, este por homicídio qualificado, em desfavor de outro passageiro.

Ambos os indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal e no Decreto 8.858/2016, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança durante a condução. A PRF informou que todos os direitos constitucionais dos detidos foram respeitados.

Os suspeitos agora estão à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.

