Fazendas embargadas no sul do Pará operavam irregularmente

Essa região é um dos principais focos da operação, que busca zerar o desmatamento no Pará até 2030. | Foto: Reprodução / Agência Pará

Propriedades notificadas desrespeitavam embargos ambientais na APA Triunfo do Xingu.

A operação Curupira, lançada em fevereiro de 2023 pelo Governo do Pará, segue avançando no combate a crimes ambientais, como garimpo ilegal, queimadas e desmatamento. Em sua fase mais recente, encerrada no último dia 20 de novembro, foram flagradas três propriedades rurais na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, em São Félix do Xingu, no sul do estado, operando irregularmente.

As fazendas já haviam sido embargadas por desmatamento ilegal em ações anteriores, mas continuavam sendo utilizadas para atividades de pastagem, desrespeitando as sanções ambientais. Os responsáveis foram novamente autuados pelas irregularidades e estão sujeitos a multas e outras penalidades.

Alcance da operação

A APA Triunfo do Xingu é uma das maiores áreas protegidas do Brasil, abrangendo 1,7 milhão de hectares. Cerca de 66% de seu território está localizado em São Félix do Xingu, enquanto os 34% restantes ficam no município de Altamira. Essa região é um dos principais focos da operação, que busca zerar o desmatamento no Pará até 2030.

As ações são realizadas de maneira contínua e sistemática, com bases fixas instaladas em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso. Além disso, a operação Curupira abrange 15 municípios incluídos no decreto de emergência ambiental, como Altamira, Novo Repartimento, Itaituba e Pacajá.

Compromisso com o meio ambiente

A operação reflete o esforço conjunto do governo estadual para combater atividades ilegais que ameaçam a Amazônia. Um agente da operação destacou a importância de ações integradas: “Nosso compromisso é preservar a floresta e proteger os recursos naturais para as próximas gerações.”

A Operação Curupira é um importante instrumento luta pela preservação ambiental, reforçando o combate ao desmatamento e promovendo o uso sustentável dos recursos naturais na região amazônica.

Fonte: WWF e Edinaldo Sousa – Victoria Sampaio Gomes / Google News e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/16:11:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...