PM é preso acusado de matar marido da amante a tiros no MT

Foto: Reprodução | Kelvin Carlos Oliveira Ormond, 33, policial militar de Mato Grosso, foi preso pela Polícia Civil na noite desse domingo (29) em cumprimento a um mandado de prisão temporária. O militar é apontado como o principal suspeito do homicídio de Felipe Antônio de Almeida, 38, ocorrido no dia 23 de dezembro, em Diamantino (208 km a Médio-Norte).

Conforme apurado, a vítima havia acabado de sair de casa para trabalhar, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito, que fugiu do local logo em seguida.

Após o crime, o acusado registrou boletim de ocorrência de perda de sua arma de fogo institucional com a intenção de evitar comparação balística da arma com as cápsulas de munição encontradas no local do crime.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Marcos Bruzzi, o crime teve como motivação um relacionamento extraconjugal que o suspeito mantinha com a esposa da vítima.

As investigações apontaram que o suspeito queria que a esposa da vítima terminasse o relacionamento para que ficassem juntos. Ele se enfureceu quando soube que o casal pretendia se mudar para cidade de Nova Mutum.

“O suspeito falava em matar a vítima e já havia a perseguido para conhecer sua rotina. Testemunhas relataram que após o crime, o suspeito confessou e disse que teria agido por impulso”, disse o delegado.

Com base nos elementos apurados, foi representado pelo mandado de prisão temporária do suspeito, que foi deferido pela Justiça. O suspeito foi localizado na casa de um familiar onde teve a ordem de prisão cumprida.

As investigações seguem em andamento para apurar outras circunstâncias relacionadas ao crime.

Fonte: Gazeta Digital

