PM evita roubo a caminhão dos Correios e apreende armas de fogo no Pará

Uma operação da Polícia Militar integrada por equipes do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), evitou o roubo a um caminhão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) e apreendeu duas armas de fogo no município de Barcarena.

A ação conjunta ocorreu na tarde de segunda-feira (12), no momento em que equipes do 14° Batalhão (14° BPM), estavam realizando ações de policiamento ostensivo no quilômetro 69 da rodovia PA-483 (Alça Viária) e foram informadas que um caminhão dos Correios estava sendo saqueado por um grupo de homens armados.

Equipes do BPRV e da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) deram apoio às diligências e conseguiram localizar os rastros do caminhão em direção a um ramal situado no quilômetro 60 da rodovia.

Depois de percorrerem cerca de oito quilômetros, os policiais finalmente, encontraram o veículo, mas foram recebidos a tiros pelos suspeitos, que fugiram depois de serem cercados pelos agentes de segurança.

Além de evitarem o roubo das mercadorias que estavam no interior do caminhão, as equipes da PM apreenderam duas espingardas calibre 12mm e 22mm e ajudaram na retirada do caminhão do atoleiro. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos para a realização dos procedimentos necessários.

