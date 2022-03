PM mata jovem que ameaçava cliente com arma de brinquedo em MT

(Foto:Reprodução) – Jovem de 22 anos foi morto por um policial militar à paisana, na noite desta segunda-feira (28), numa distribuidora em Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá). Uma câmera de segurança do estabelecimento filmou toda a ação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava discutindo e ameaçando um cliente com uma arma de brinquedo escondida na cintura. Diante da cena, o policial pediu que o jovem deitasse no chão. (As informações são de Allan Mesquita).

Contudo, o rapaz ignorou o pedido e ainda sacou a arma e apontou contra o agente. Nesse momento, o PM atirou contra o jovem, que foi encaminhado ao Hospital do Vale do Guaporé, onde morreu.

Na investigação do caso a policia comprovou que o objeto que estava na cintura do suspeito era um simulacro de arma de fogo.

A Policia Civil foi acionada para investigar o caso.

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/09:15:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...