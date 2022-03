Copa do Brasil: Paysandu vence o Trem e embolsa R$ 750 mil

Papão passou de fase sem maiores problemas | Foto:Jorge Luís Totti/Paysandu

Papão dominou a partida, sofreu com o gramado, mas conseguiu uma vitória tranquila sobre a Locomotiva de Macapá e avança para a segunda fase da competição nacional, onde irá enfrentar o CSA

O Paysandu não teve problemas na estreia na Copa do Brasil e venceu o Trem por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (2), no Estádio Zerão, em Macapá (AP), e avançou para a segunda fase do torneio nacional, onde irá encarar o CSA. Os gols da partida foram marcados por Genílson, Mikael e Dioguinho. O Papão garantiu R$ 750 de premiação. (As informações são de Kaio Rodrigues).

No geral, o Lobo não teve problemas para passar pelo adversário, que fez a primeira partida oficial na temporada de 2022. O maior problema enfrentado foi o gramado, que estava irregular, mas não impediu o Campeão dos Campeões de vencer o confronto. Todos os setores estiveram bem e a zaga chegou ao sexto jogo, em oito, sem sofrer gols.

Veja como foi o Lance a Lance:

Próximos compromissos:

O Paysandu entra em campo no próximo domingo, dia 6, onde encara o Castanhal pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. A partida ocorre no Estádio Maximino Porpino, o Modelão, às 15h30. Já Locomotiva irá jogar somente em abril, quando começar o Campeonato Amapaense e a Série D do Brasileiro.

Primeiro Tempo:

O Paysandu começou o jogo adiantando seus blocos e pressionando a saída de bola do Trem-AP, forçando o erro do adversário. Logo aos dois minutos, João Paulo cobrou falta e a bola explodiu na trave. O Papão mantinha a posse, fazia triangulações, mas se atrapalhava com o estado do gramado, o que dificultava a boa chegada ao gol.

O jogo era faltoso e o árbitro André Rodrigo Rocha, de 40 anos, bastante rigoroso. Com 17 minutos, quatro cartões amarelos já haviam sido aplicados, sendo três para o Trem e um para Marcelo Toscano, do Lobo. O Papa Títulos do Norte seguia dominando a partida, mas tinha problemas no último terço do campo. Faltava caprichar mais no último passe. Bicolores seguiam com dificuldades em relação ao gramado.

Se por baixo não estava dando, o jeito foi ser pelo alto. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio de Marcelo Toscano, Bileu escorou para o meio e Genílson mandou para o fundo do gol, abrindo o placar no Zerão. Dois minutos depois, Danrlei invadiu sozinho e chutou mal, mandando para fora, desperdiçando uma grande chance.

