Palácio do Governo do Pará homenageia povo ucraniano

Fachada do prédio adotou tons da bandeira da Ucrânia, atualmente enfrentando a invasão russa

O “clima tenso” que dominava a relação entre Rússia e Ucrânia se transformou, na última semana, em um triste e apreensivo conflito bélico, estremecendo o vínculo desses com o restante do mundo, que tem apenas testemunhado os acontecimentos enquanto busca formas de interromper os ataques e poupar vidas de inocentes. (As informações são do DOL).

Embora no cenário atual e na visão de especialistas, um acordo entre ambas as potências permaneça improvável, por trás dos bastidores outros países e organizações trabalham para providenciar a ajuda necessária às cidades ucranianas que estão sofrendo com a invasão russa, seja através de sanções ou assembleias gerais.

Ainda como forma de apoio, discursos a favor da Ucrânia e pelo fim da guerra também têm sido testemunhados nos últimos dias pelos chefes de Estados nas mídias, entre eles pelo governador Helder Barbalho que compartilhou com seus seguidores o posicionamento adotado pelo estado do Pará frente aos últimos acontecimentos.

“O Palácio do Governo do Pará faz uma homenagem ao povo ucraniano. A vida, a democracia e a liberdade são direitos fundamentais para a humanidade”, disse Helder na publicação feita na noite desta quarta-feira (2), em que mostra a fachada do prédio iluminada com tons da bandeira da Ucrânia.

