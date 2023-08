PM morre atropelado na PA-253, enquanto atendia vítimas de acidente

(Foto:Reprodução / Redes Sociais) – Um acidente envolvendo duas motocicletas, um carro modelo HB20 e uma caminhonete Hilux, na rodovia PA-253, resultou na morte de duas pessoas, na noite de sábado (5), no nordeste do Pará. As vítimas são um cabo da Polícia Militar, Antônio Fábio Melo, e uma adolescente de 15 anos.

As primeiras informações sobre essa ocorrência são de que o fato aconteceu às proximidades da comunidade do Pinheiro, zona rural de Irituia. No sábado à noite, o cabo PM Melo estava de serviço com uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) do Rio Guamá, o qual fazia parte. Ele prestava assistência às vítimas de um acidente de trânsito no mesmo local. O policial acabou, então, sendo atropelado, com outras pessoas, por uma camionete e Hilux, que transitava em alta velocidade.

Tão logo o acidente se deu, órgãos de Segurança Pública foram acionados. Equipes de resgate compareceram ao local da ocorrência, mas o policial e a jovem não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outro policial militar, identificado como soldado De Sena, teria também sido atingido. Ele e outras vítimas teriam sido transportadas para uma unidade hospitalar. A Polícia levanta informações sobre o caso.

O velório e sepultamento de Antônio ocorreram neste domingo (6), no município de Santa Maria do Pará. Quanto às cerimônias fúnebres da adolescente, a reportagem não recebeu detalhes até a última atualização desta matéria.

O que diz a PM

A Polícia Militar, por meio de nota, informa “com pesar que um policial morreu atropelado por uma caminhonete enquanto atendia uma ocorrência de acidente na rodovia PA-253, no município de São Miguel do Guamá. Outro militar que também prestava apoio às vítimas, foi atingido pelo veículo em alta velocidade e levado a um hospital particular, em Belém. O PM passou por exames e foi liberado na manhã deste domingo (06). A PM intensificou as buscas na região para identificar e prender o motorista que fugiu do local sem prestar socorro“.

Já a Polícia Civil informou que faz buscas aos suspeitos de provocarem os dois acidentes com mortes na PA-253. A Delegacia de Irituia está responsável pelas investigações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/15:43:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...