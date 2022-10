PM morre em confronto com criminosos no Pará

De acordo com a PM, Roberto era lotado na 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (25ª CIPM) e estava a serviço antes de morrer. (Foto:Reprodução / Redes sociais).

A Polícia Militar (PM) divulgou uma nota de pesar confirmando a morte do oficial

O 3º sargento Roberto Cezar Dias Saraiva, de 43 anos, da Polícia Militar (PM) morreu em confronto com os criminosos envolvidos no assalto ao carro-forte na rodovia BR-155, entre os municípios de Marabá e Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. O policial teria sido supostamente atingido com um tiro na altura da barriga. Nas buscas pela quadrilha envolvida no caso, policiais encontraram uma caminhonete utilizada no roubo. A suspeita é que esse veículo teria sido furtado. Dentro do automóvel, os agentes acharam munições do calibre 7.62 e um carregador que possivelmente seria de uma AK-47.

Uma nota de pesar foi compartilhada nas redes sociais logo início da tarde de segunda-feira (3) comunicando a morte do militar que aconteceu durante o assalto. De acordo com a PM, Roberto era lotado na 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (25ª CIPM) e estava a serviço quando morreu.

“É com extremo pesar que o comando da Polícia Militar do Estado do Pará informa que o 3º SGT Roberto Cezar Dias Saraiva, 43 anos, lotado na 25º CIPM, sediada em Eldorado dos Carajás, faleceu em confronto com criminosos, estando no exercício da função Polícia Militar. A PM se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor e reflexão”, diz o comunicado.

A Prefeitura de Eldorado dos Carajás também publicou uma nota de pesar pela morte do sargento e se solidarizou com os familiares da vítima. “A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás e a Prefeita Iara Braga, lamentam com grande pesar o falecimento do Sargento R. Saraiva. Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com seus familiares e expressa as mais sinceras condolências”, conta a nota.

A redação integrada de O Liberal procurou as polícias Civil (PC) e Militar (PM) para saber se mais alguma pessoa ficou ferida ou se os suspeitos envolvidos no assalto ao carro-forte foram localizados. A reportagem aguarda retorno. (Com informações do O Liberal).

